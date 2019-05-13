СЕГОДНЯ 02:47 2019-05-13T02:47:42+03:00

Погода в Хабаровске на 13 мая 2019 года: днем до +29 градусов, без осадков Фото: Элина ОГАНЕСЯН

В краевом центре сегодня почти лето

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске ночью +6+8, днем температура воздуха прогреется до +27+29 градусов. Ветер южный 6-11 метров в секунду.

В Охотске сегодня дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Днем температуры воздуха прогреются до +7+9 градусов.

Небольшой дождь прогнозируют и в Аяне. Ночью +1+3 градусов, днем +10+13 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре сегодня без осадков. Ночью +5+7 градусов, днем +26+28 градусов. Ветер южный 8-13 метров в секунду.

Без осадков и в Николаевске-на-Амуре. Ночью +2+4 градуса, днем +18 +20 градусов. Ветер южный 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU