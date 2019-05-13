СЕГОДНЯ 03:03 2019-05-13T03:03:36+03:00

После аварии автолюбительницу и пассажирку в Хабаровске с травмами доставили в больницу Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в фонарный столб

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В минувшие выходные в Хабаровске случилась авария, в которой пострадали автолюбительница и пассажирка. Женщины ехали в машине Ноndа Fiт по улице Ворошилова. В районе дома №51 по улице Суворова автоледи не справилась с управлением, вылетела за пределы проезжей части и врезалась в фонарный столб.

- Происшествие случилось 11 мая. По предварительным данным, у автолюбительницы диагностировали ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Пассажирку доставили в травматологическое отделение с вывихом головки левой бедренной кости, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

Известно, что женщина, управлявшая иномаркой, отказалась от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении нее уже составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU