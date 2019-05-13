2019-05-13T03:03:36+03:00
Происшествия

После аварии автолюбительницу и пассажирку в Хабаровске с травмами доставили в больницу

Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в фонарный столб
Ольга КИВА
Поделиться:
После аварии автолюбительницу и пассажирку в Хабаровске с травмами доставили в больницуПосле аварии автолюбительницу и пассажирку в Хабаровске с травмами доставили в больницуФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Хабаровске случилась авария, в которой пострадали автолюбительница и пассажирка. Женщины ехали в машине Ноndа Fiт по улице Ворошилова. В районе дома №51 по улице Суворова автоледи не справилась с управлением, вылетела за пределы проезжей части и врезалась в фонарный столб.

- Происшествие случилось 11 мая. По предварительным данным, у автолюбительницы диагностировали ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Пассажирку доставили в травматологическое отделение с вывихом головки левой бедренной кости, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

Известно, что женщина, управлявшая иномаркой, отказалась от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении нее уже составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЕАО подешевела земля под двухквартирные дома
В Хабаровском кафе после ухода гостя не досчитались терминала
Зарплату на 70 миллионов выдали работникам в Хабаровском крае
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на мировом уровне
Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»
В Хабаровском крае тушат пожары после очередных майских праздников
На турнире по боксу памяти Короткова сборная России заняла первое место
Пациента в Хабаровске обворовали посреди бела дня прямо в больнице
В ЕАО пропавшего на реке Тунгуска рыбака продолжают искать
Опрокинувшийся мотоцикл снес несовершеннолетнего хабаровчанина
Два мотоциклиста оказались в одной аварии в центре Хабаровска
Военным в Хабаровске устроили экскурсии по храмам
Полторы тысячи домов останутся без горячей воды в Хабаровске
Фасоль вперемешку с мелкими жуками нашли на теплоходе в Хабаровском крае
Чужая рука залезла в карман пассажирки автобуса в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 13 мая 2019 года: днем до +29 градусов, без осадков
В Хабаровском крае нашли новые петроглифы
На Камчатке нашли с полсотни нетрезвых несовершеннолетних
В Хабаровске возле гаражей валялся бесхозный снаряд для гранатомета
В Хабаровске рассказали о графике работы фонтанов в 2019 году
В ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего на реке Тунгуска
В Хабаровске на территории бывшего завода чуть не сгорела мастерская
Погода в Хабаровске на 12 мая 2019 года: днем до +24 градусов, без осадков
Хабаровский «Амур» поменял на деньги одного из нападающих