Чужая рука залезла в карман пассажирки автобуса в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-13T07:16:14+03:00

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В Хабаровске жертвой вора-карманника стала пассажирка автобуса. Женщина ехала утром на работу, гаджет положила в карман куртки. Когда она вышла из общественного транспорта, то обнаружила, что телефона нет. Горожанка, недолго раздумывая, отправилась в полицию писать заявление.

- Оперативники вскоре задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний безработный хабаровчанин, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. Ранее фигурант промышлял угоном машин и кражами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное подозреваемый успел реализовать, покупателем был случайный прохожий. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования хабаровчанин будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU