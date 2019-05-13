СЕГОДНЯ 04:01 2019-05-13T07:14:50+03:00

Фасоль вперемешку с мелкими жуками нашли на теплоходе в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В порту Хабаровского края обнаружили теплоход, на котором перевозили фасоль, зараженную многоядной зерновкой. Мелкие жуки относятся к карантинным организмам, любая продукция, где находят насекомых, запрещена к ввозу на территорию России. Однако бобовые, второе название которых маш, не просто привезли в Хабаровский край, ими также питался экипаж судна.

- Зараженную продукцию обнаружили в порту Ванино, куда теплоход прибыл под флагом Белиза из республики Корея. Тот факт, что фасоль заражена, подтвердили результаты лабораторных экспертиз, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В общей сложности на борту судна обнаружили 20 килограммов зараженной продукции. Всю найденную азиатскую фасоль на время стоянки судна в порту поместили в изолированную рефкамеру. Экипажу запретили выносить продукты на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU