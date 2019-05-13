2019-05-13T07:13:33+03:00
Общество

Полторы тысячи домов останутся без горячей воды в Хабаровске

Водоснабжение отключат в связи с гидравлическими испытаниями на ТЭЦ-1
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Полторы тысячи домов останутся без горячей воды в ХабаровскеПолторы тысячи домов останутся без горячей воды в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске 13 мая началась вторая волна отключений горячей воды. Без водоснабжения останутся дома в зоне обслуживания зоны ТЭЦ-1. Временное отсутствие коммунального ресурса связано с проведением гидравлических испытаний. Согласно утвержденному графику, отключение произведут 13 мая в 8:00, возобновится подача горячей воды 17 мая в 17:00.

Как сообщили в городской администрации, без горячего водоснабжения останутся жители Индустриального, частично Железнодорожного и Центрального районов. Всего отключат одну тысячу 553 жилых дома, 38 детских садов, 37 учебных заведений и 33 медицинских учреждения.

Отметим, что в доме №81 на улице Калинина сегодня отсутствует холодная вода. Причина тому - порыв трубы в одной из квартир. Также из-за повреждения на трубопроводе не подается горячая вода в домах №62 и 68, расположенных на улице Калинина.

В минувшие сутки на уборке городских улиц и дворов задействовали 94 единицы техники, ночью работали 13 машин. В общей сложности с дорог и улиц города вывезли больше 58 кубометров песка и мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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