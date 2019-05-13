Военным в Хабаровске устроили экскурсии по храмам

СЕГОДНЯ 04:50 2019-05-13T07:12:24+03:00

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В православных храмах Хабаровска побывали военнослужащие. Бойцы пришли в обители на экскурсии. Среди мест, которые они посетили, были Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери, Христорождественский собор, Спасо-Преображенский собор, храм святителя Иннокентия Иркутского.

- Экскурсии прошли во время майских праздников. Подобные мероприятия проходят в рамках духовно-просветительской работы и направлены на духовно-нравственное воспитание военнослужащих и развитие чувства патриотизма, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди экскурсантов были военнослужащие инженерного, мотострелкового соединений, воинских частей РЭБ и связи, курсанты учебного центра подготовки младших специалистов. Отметим, что в рамках духовно-нравственного просвещения провели молебны в воинских храмах Хабаровского и Бикинского гарнизонов. В эти обители также прибыли иконы великомученика Георгия Победоносца с частицей его святых мощей.

ИСТОЧНИК KP.RU