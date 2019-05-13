2019-05-13T07:12:24+03:00
Политика

Военным в Хабаровске устроили экскурсии по храмам

Это помогает в духовно-нравственном воспитании бойцов
Ольга КИВА
Поделиться:
Военным в Хабаровске устроили экскурсии по храмамВоенным в Хабаровске устроили экскурсии по храмамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В православных храмах Хабаровска побывали военнослужащие. Бойцы пришли в обители на экскурсии. Среди мест, которые они посетили, были Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери, Христорождественский собор, Спасо-Преображенский собор, храм святителя Иннокентия Иркутского.

- Экскурсии прошли во время майских праздников. Подобные мероприятия проходят в рамках духовно-просветительской работы и направлены на духовно-нравственное воспитание военнослужащих и развитие чувства патриотизма, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди экскурсантов были военнослужащие инженерного, мотострелкового соединений, воинских частей РЭБ и связи, курсанты учебного центра подготовки младших специалистов. Отметим, что в рамках духовно-нравственного просвещения провели молебны в воинских храмах Хабаровского и Бикинского гарнизонов. В эти обители также прибыли иконы великомученика Георгия Победоносца с частицей его святых мощей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЕАО подешевела земля под двухквартирные дома
В Хабаровском кафе после ухода гостя не досчитались терминала
Зарплату на 70 миллионов выдали работникам в Хабаровском крае
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на мировом уровне
Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»
В Хабаровском крае тушат пожары после очередных майских праздников
На турнире по боксу памяти Короткова сборная России заняла первое место
Пациента в Хабаровске обворовали посреди бела дня прямо в больнице
В ЕАО пропавшего на реке Тунгуска рыбака продолжают искать
Опрокинувшийся мотоцикл снес несовершеннолетнего хабаровчанина
Два мотоциклиста оказались в одной аварии в центре Хабаровска
Полторы тысячи домов останутся без горячей воды в Хабаровске
Фасоль вперемешку с мелкими жуками нашли на теплоходе в Хабаровском крае
Чужая рука залезла в карман пассажирки автобуса в Хабаровске
После аварии автолюбительницу и пассажирку в Хабаровске с травмами доставили в больницу
Погода в Хабаровске на 13 мая 2019 года: днем до +29 градусов, без осадков
В Хабаровском крае нашли новые петроглифы
На Камчатке нашли с полсотни нетрезвых несовершеннолетних
В Хабаровске возле гаражей валялся бесхозный снаряд для гранатомета
В Хабаровске рассказали о графике работы фонтанов в 2019 году
В ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего на реке Тунгуска
В Хабаровске на территории бывшего завода чуть не сгорела мастерская
Погода в Хабаровске на 12 мая 2019 года: днем до +24 градусов, без осадков
Хабаровский «Амур» поменял на деньги одного из нападающих