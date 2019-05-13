СЕГОДНЯ 05:10 2019-05-13T07:10:16+03:00

Два мотоциклиста оказались в одной аварии в центре Хабаровска Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие выходные, 11 мая, в центре Хабаровска произошла дорожная авария с участием двух мотоциклистов. Водитель Suzuki Boulevard ехал по улице Ленина в сторону улицы Калинина. В районе дома №16 мотоциклист неправильно выбрал дистанцию до едущего впереди байка, как результат - случилось столкновение с мотоциклом Harley-Davidson.

- По предварительной информации, в аварии пострадал владелец «железного коня» под названием Harley-Davidson. Для него вызвали скорую помощь, а позже мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него травматические вывихи обоих плечевых суставов, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

На момент происшествия оба водителя были трезвы. В отношении владельца Suzuki Boulevard составили административный протокол, в том числе и за отсутствие страхового полиса. Его байк поместили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU