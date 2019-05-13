2019-05-13T07:09:24+03:00
Происшествия

Опрокинувшийся мотоцикл снес несовершеннолетнего хабаровчанина

Водитель байка хотел проскочить на красный свет, но не получилось
Ольга КИВА
Поделиться:
Опрокинувшийся мотоцикл снес несовершеннолетнего хабаровчанинаОпрокинувшийся мотоцикл снес несовершеннолетнего хабаровчанинаФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие сутки в краевой столице случилась дорожная авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход и 19-летний горожанин. Все произошло в воскресенье, 12 мая. Владелец байка ехал по улице Ленинградской в сторону улицы Ленина. В какой-то момент он решил проскочить на красный свет и невольно поставил под удар жизни двух пешеходов.

По предварительной информации, мужчина допустил опрокидывание мотоцикла. В результате чего пострадали два пешехода - одному 19 лет, второму 17. У первого врачи диагностировали закрытый перелом костей таза, травматический шок второй степени, ушибы головного мозга. Несовершеннолетнего потерпевшего доставили в нейрохирургическое отделение с закрытым переломом правой плечевой кости, открытым переломом правой голени, ушибом головного мозга тяжелой степени, закрытым переломом костей таза, травматическим шоком второй степени.

Как сообщил информированный источник, пострадал и сам водитель мотоцикла. У него врачи диагностировали разрыв связок, сотрясение головного мозга и ушибленную рану брови. Его госпитализировали в травматологическое отделение. На момент происшествия мотоциклист был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЕАО подешевела земля под двухквартирные дома
В Хабаровском кафе после ухода гостя не досчитались терминала
Зарплату на 70 миллионов выдали работникам в Хабаровском крае
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на мировом уровне
Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»
В Хабаровском крае тушат пожары после очередных майских праздников
На турнире по боксу памяти Короткова сборная России заняла первое место
Пациента в Хабаровске обворовали посреди бела дня прямо в больнице
В ЕАО пропавшего на реке Тунгуска рыбака продолжают искать
Два мотоциклиста оказались в одной аварии в центре Хабаровска
Военным в Хабаровске устроили экскурсии по храмам
Полторы тысячи домов останутся без горячей воды в Хабаровске
Фасоль вперемешку с мелкими жуками нашли на теплоходе в Хабаровском крае
Чужая рука залезла в карман пассажирки автобуса в Хабаровске
После аварии автолюбительницу и пассажирку в Хабаровске с травмами доставили в больницу
Погода в Хабаровске на 13 мая 2019 года: днем до +29 градусов, без осадков
В Хабаровском крае нашли новые петроглифы
На Камчатке нашли с полсотни нетрезвых несовершеннолетних
В Хабаровске возле гаражей валялся бесхозный снаряд для гранатомета
В Хабаровске рассказали о графике работы фонтанов в 2019 году
В ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего на реке Тунгуска
В Хабаровске на территории бывшего завода чуть не сгорела мастерская
Погода в Хабаровске на 12 мая 2019 года: днем до +24 градусов, без осадков
Хабаровский «Амур» поменял на деньги одного из нападающих