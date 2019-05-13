Опрокинувшийся мотоцикл снес несовершеннолетнего хабаровчанина

СЕГОДНЯ 05:28 2019-05-13T07:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие сутки в краевой столице случилась дорожная авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход и 19-летний горожанин. Все произошло в воскресенье, 12 мая. Владелец байка ехал по улице Ленинградской в сторону улицы Ленина. В какой-то момент он решил проскочить на красный свет и невольно поставил под удар жизни двух пешеходов.

По предварительной информации, мужчина допустил опрокидывание мотоцикла. В результате чего пострадали два пешехода - одному 19 лет, второму 17. У первого врачи диагностировали закрытый перелом костей таза, травматический шок второй степени, ушибы головного мозга. Несовершеннолетнего потерпевшего доставили в нейрохирургическое отделение с закрытым переломом правой плечевой кости, открытым переломом правой голени, ушибом головного мозга тяжелой степени, закрытым переломом костей таза, травматическим шоком второй степени.

Как сообщил информированный источник, пострадал и сам водитель мотоцикла. У него врачи диагностировали разрыв связок, сотрясение головного мозга и ушибленную рану брови. Его госпитализировали в травматологическое отделение. На момент происшествия мотоциклист был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU