В ЕАО пропавшего на реке Тунгуска рыбака продолжают искать

СЕГОДНЯ 05:42 2019-05-13T07:03:55+03:00

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В ЕАО продолжаются поиски пропавшего рыбака. Предварительно известно, что мужчина отправился ловить рыбу на реку Тунгуску в Смидовичском районе 9 мая. С тех пор мужчину никто не видел, домой он не возвращался.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по ЕАО, обследование территории, где предположительно мог находиться пропавший рыбак, проводят с помощью плавсредств, привлекли четыре человека. На сегодняшний день уже осмотрели 15 километров береговой линии. Положительных результатов пока нет.

Жителей области убедительно просят сообщать родным и близким о месте, где планируется рыбалка. Обязательно возьмите с собой телефон, не берите алкоголь. Перед отправлением проверьте состояние своей лодки, а находясь на реке, не отплывайте далеко от берега.

Напомним, в экстренных ситуациях нужно звонить по номерам 112, 01 со стационарных телефонов и 101 с мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU