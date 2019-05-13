Пациента в Хабаровске обворовали посреди бела дня прямо в больнице

СЕГОДНЯ 06:17 2019-05-13T07:01:21+03:00

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Житель Хабаровска сходил в больницу и лишился телефона. Мужчина забыл свой гаджет на скамейке в холле рядом с регистратурой. Через несколько минут он вернулся, чтобы забрать свою вещь, однако не нашел ее. Тогда пациент отправился в полицию писать заявление.

- Оперативники смогли найти предполагаемого похитителя телефона благодаря записям с камер видеонаблюдения. Это была 28-летняя горожанка. При личном досмотре у нее обнаружили похищенный телефон и вернули его законному владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении хабаровчанки возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств она будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Если ее вину докажут в суде, то в качестве наказания ее могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU