2019-05-13T07:01:21+03:00
Происшествия

Пациента в Хабаровске обворовали посреди бела дня прямо в больнице

Потерпевший забыл телефон на скамейке, а похититель просто подобрал гаджет
Ольга КИВА
Поделиться:
Пациента в Хабаровске обворовали посреди бела дня прямо в больницеПациента в Хабаровске обворовали посреди бела дня прямо в больницеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска сходил в больницу и лишился телефона. Мужчина забыл свой гаджет на скамейке в холле рядом с регистратурой. Через несколько минут он вернулся, чтобы забрать свою вещь, однако не нашел ее. Тогда пациент отправился в полицию писать заявление.

- Оперативники смогли найти предполагаемого похитителя телефона благодаря записям с камер видеонаблюдения. Это была 28-летняя горожанка. При личном досмотре у нее обнаружили похищенный телефон и вернули его законному владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении хабаровчанки возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств она будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Если ее вину докажут в суде, то в качестве наказания ее могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЕАО подешевела земля под двухквартирные дома
В Хабаровском кафе после ухода гостя не досчитались терминала
Зарплату на 70 миллионов выдали работникам в Хабаровском крае
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на мировом уровне
Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»
В Хабаровском крае тушат пожары после очередных майских праздников
На турнире по боксу памяти Короткова сборная России заняла первое место
В ЕАО пропавшего на реке Тунгуска рыбака продолжают искать
Опрокинувшийся мотоцикл снес несовершеннолетнего хабаровчанина
Два мотоциклиста оказались в одной аварии в центре Хабаровска
Военным в Хабаровске устроили экскурсии по храмам
Полторы тысячи домов останутся без горячей воды в Хабаровске
Фасоль вперемешку с мелкими жуками нашли на теплоходе в Хабаровском крае
Чужая рука залезла в карман пассажирки автобуса в Хабаровске
После аварии автолюбительницу и пассажирку в Хабаровске с травмами доставили в больницу
Погода в Хабаровске на 13 мая 2019 года: днем до +29 градусов, без осадков
В Хабаровском крае нашли новые петроглифы
На Камчатке нашли с полсотни нетрезвых несовершеннолетних
В Хабаровске возле гаражей валялся бесхозный снаряд для гранатомета
В Хабаровске рассказали о графике работы фонтанов в 2019 году
В ЕАО продолжаются поиски рыбака, пропавшего на реке Тунгуска
В Хабаровске на территории бывшего завода чуть не сгорела мастерская
Погода в Хабаровске на 12 мая 2019 года: днем до +24 градусов, без осадков
Хабаровский «Амур» поменял на деньги одного из нападающих