На турнире по боксу памяти Короткова сборная России заняла первое место
В Хабаровске завершился международный турнир по боксу памяти Константина Короткова. В соревнованиях в честь Героя Советского Союза участвовали спортсмены из России, Эстонии, Латвии, Венгрии, Украины, Узбекистана, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Германии, Египта, Японии, Северной Кореи, Южной Кореи, Китая, Турции, Монголии, Киргизии, Казахстана и Армении. Всего на состязания приехали представители 20 стран.
- По итогам турнира сборная России заняла первое место. В копилке спортсменов четыре золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Среди женщин «серебро» завоевала Анастасия Сигаева и Анастасия Рыбак, «бронза» у Ирины Русских. Среди мужчин «золото» досталось Егору Шапочанскому. Высшая награда у Ивана Козловского, Ивана Сагайдак и Савелия Садома, который на турнире представлял Хабаровский край, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Напомним, турнир по боксу памяти Константина Короткова провели 11 раз. На соревнования каждый год приезжают спортсмены из Европы, Азии и Африки. За 10 лет турнир посетили 968 спортсменов из 34 стран мира, а также более 10 тысяч зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU