На турнире по боксу памяти Короткова сборная России заняла первое место

СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-13T06:52:00+03:00

В копилке спортсменов четыре золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей

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В Хабаровске завершился международный турнир по боксу памяти Константина Короткова. В соревнованиях в честь Героя Советского Союза участвовали спортсмены из России, Эстонии, Латвии, Венгрии, Украины, Узбекистана, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Германии, Египта, Японии, Северной Кореи, Южной Кореи, Китая, Турции, Монголии, Киргизии, Казахстана и Армении. Всего на состязания приехали представители 20 стран.

- По итогам турнира сборная России заняла первое место. В копилке спортсменов четыре золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Среди женщин «серебро» завоевала Анастасия Сигаева и Анастасия Рыбак, «бронза» у Ирины Русских. Среди мужчин «золото» досталось Егору Шапочанскому. Высшая награда у Ивана Козловского, Ивана Сагайдак и Савелия Садома, который на турнире представлял Хабаровский край, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, турнир по боксу памяти Константина Короткова провели 11 раз. На соревнования каждый год приезжают спортсмены из Европы, Азии и Африки. За 10 лет турнир посетили 968 спортсменов из 34 стран мира, а также более 10 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU