2019-05-13T07:44:26+03:00
Экономика

Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»

Онлайн-марафон уже стартовал в России
Ольга КИВА
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Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Начинающих бизнесменов в Хабаровском крае приглашают на онлайн-марафон «Фабрика предпринимательства». Этот проект запустили, чтобы создание и развитие собственного дела в регионе было проще. По сути, он представляет собой бизнес-симулятор, в рамках которого проведут турнир. До 6 июня продлится заочный этап соревнования, во время которого предприниматели края пройдут шаги по запуску бизнеса в выбранной нише, а также устроят состязания с коллегами из других регионов страны.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, для участия в проекте нужно скачать приложение «Фабрика предпринимательства» и выполнить ряд заданий. По итогам турнира выберут по три победителя от каждого региона. Дальше финалисты будут участвовать в очном кейс-турнире во время Петербургского Международного экономического форума.

Более подробная информация по телефону +7 (917)-888-28-82. Также вопросы можно задавать по электронной почте businessturnir@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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