2019-05-13T07:27:30+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае тушат пожары после очередных майских праздников

Однако в целом выходные для огнеборцев прошли относительно спокойно
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае тушат пожары после очередных майских праздниковВ Хабаровском крае тушат пожары после очередных майских праздниковФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае на сегодняшний день тушат девять лесных пожаров. Огненная стихия охватила территорию площадью в 478 гектаров. Очаги возгорания зафиксировали в Амурском, Ванинском, имени Лазо, Нанайском и Солнечном районах. К слову, в Верхнебуреинском районе пожар уже ликвидирован.

- В целом минувшие выходные прошли для пожарных довольно спокойно. Так, 10 мая зафиксировали всего два очага возгорания, столько же происшествий случилось 11 мая. Только к 13 мая случилось девять пожаров. Пламя порезвилось на территории площадью около 500 гектаров, - сообщил Сергей Бутин, и.о. заместителя начальника управления лесоохраны.

Отметим, что в тушении лесных пожаров задействовали 177 огнеборцев и 34 единицы техники. Населенным пунктам действующие очаги не угрожают. Все возгорания планируют ликвидировать в течение ближайших суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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