Зарплату на 70 миллионов выдали работникам в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-13T08:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае компания оказалась под пристальным вниманием работников прокуратуры. Причиной тому стала задержка зарплаты сотрудникам предприятия. В общей сложности долг предприятия составил больше 70 миллионов рублей.

- Проверкой установлено, что согласно приказу производственная деятельность компании приостановлена с 1 марта 2019 года. Однако положенного расчета сотрудники не получили вовремя. Работодатель задолжал 886 людям за февраль 2019 года, и 75 работниками, находящимися в вынужденном простое - частичная задолженность за март 2019 года, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге руководителю предприятия внесли представление с требованием погасить задолженность. На конец апреля работодатель отчитался, что заплатил 180 людям за февраль 2019 года в общей сложности 10 миллионов 738 тысяч 80 рублей, а также 75 работниками, находящимся в простое по вине работодателя в общей сложности три миллиона 211 тысяч 647 рублей. Получили расчет и остальные сотрудники. Сейчас рассчитывают сумму процентов за задержку выплаты заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU