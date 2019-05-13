В Хабаровском кафе после ухода гостя не досчитались терминала

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-13T09:18:52+03:00

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Владелец кафе в Хабаровске обратился в полицию с просьбой отыскать того, кто похитил его платежный терминал. Потерпевший сообщил, что лишился имущества около четырех часов утра. Неизвестный открыто похитил аппарат, загрузил его в машину и уехал в неизвестном направлении. Стоимость ущерба заявитель оценил в 90 тысяч рублей.

- Оперативники взялись за расследование и вскоре вышли на 27-летнего подозреваемого. Молодой человек уже не раз преступал закон, когда совершил кражу и грабеж. На допросе фигурант рассказал, что похищенный аппарат продал, а деньги потратил на развлечения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Грабеж». За этот проступок максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до семи лет. На время расследования подозреваемого оставили под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU