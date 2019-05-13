В ЕАО подешевела земля под двухквартирные дома

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-13T11:49:17+03:00

Цену участков под малоэтажное строительство снизили в пять раз

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В ЕАО приняли закон, согласно которому стоимость участков под малоэтажное строительство стала дешевле. Известно, что цена земли сократилась в пять раз.

- Документ разработали на основании обращений граждан, которые просили смягчить условия покупки земли. Люди, как и владельцы индивидуального жилья, хотели приобретать свой приусадебный участок за три процента от его кадастровой стоимости, а не за 15 процентов, как было до сих пор. Парламентарии пошли навстречу жителям и внесли поправки, - рассказали в пресс-службе областной Законодательной думы.

Отметим, что внести поправки в закон смогли только после внесения поправок в федеральное законодательство. Так, в общероссийском классификаторе видов разрешенного использования земли появился такой, как вышеназванная застройка со ставкой выкупной цены в три процента от кадастровой стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU