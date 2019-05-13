В Хабаровском крае отремонтируют трассу "Ванино-Советская Гавань"

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-13T11:48:21+03:00

Работы начнутся уже на этой неделе

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В Хабаровском крае наконец-то приступят к ремонту автотрассы "Ванино-Советская Гавань". Местные жители, которым приходится пробираться по разбитой дороге, записали видеообращения для губернатора. В своем послании главе региона люди рассказали и показали разбитое дорожное полотно. Причиной такого плохого состояния трассы также оказалась бесснежная зима.

- Участок от нулевого до 10 километра уже осмотрели специалисты. Они обнаружили 18 пучин объемом около 2145 кубических метров. На сегодняшний день уже ликвидировали девять из них. Работы продолжаются, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что ремонт трассы начнется в ближайшие дни. Также специалисты установят системы весового контроля. По предварительным расчетам, на работы по замене грунта, восстановлению асфальтобетонного покрытия и водоотводных канав необходимо более 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU