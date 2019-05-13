Хабаровчане оценили мусорные баки, закрывающиеся на чип-ключ

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-13T11:43:40+03:00

В такие контейнеры смогут выбрасывать мусор только жильцы домов, а не посторонние люди

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В краевой столице появились первые нестандартные мусорные баки. Уникальность этих резервуаров в том, что они закрываются на чип-ключи, которые есть только у жильцов многоквартирных домов. Это значит, что выбрасывать отходы в баки могут только те, кто живут в многоэтажках.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мусорные контейнеры нового типа установили возле многоэтажек на улице Сысоева. Они защищены от дождя и ветра. Также на площадке организовали раздельный сбор мусора - для пластика один контейнер, для складирования картона другой.

Отметим, что внедрение мусорных контейнеров нового типа уже практикуется во многих городах России. Собственники все чаще выбирают контейнерные площадки заглубленного типа и отмечают их эстетичный вид, гигиеничность. В Хабаровске пока установлено 39 капсульных мусоросборников.

ИСТОЧНИК KP.RU