Китайца на границе с Хабаровском заставили вернуть кукурузу на родину
Гражданин Китая приехал в Хабаровск со своей кукурузой. Вот только провезти продукцию через границу мужчина не смог. Дело в том, что у него не оказалось документов, разрешающих провоз злаковой культуры на территорию России.
- Нарушителя задержали на речном пункте пропуска «Хабаровск», пассажирское направление. При досмотре у мужчины обнаружили в общей сложности 600 граммов кукурузы, документы на провоз растения иностранец предъявить не смог. Данную ситуацию стражи порядка расценили, как нарушение законодательства в области карантина растений, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономии.
В итоге пассажиру запретили везти злаковые дальше границы. При этом от него потребовали вернуть растения в Китай. Это требование было в скором времени выполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU