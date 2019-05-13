2019-05-13T11:43:02+03:00
Общество

Китайца на границе с Хабаровском заставили вернуть кукурузу на родину

У мужчины не было документов, разрешающих ввоз продукции на территорию России
Ольга КИВА
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Китайца на границе с Хабаровском заставили вернуть кукурузу на родинуКитайца на границе с Хабаровском заставили вернуть кукурузу на родинуФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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Гражданин Китая приехал в Хабаровск со своей кукурузой. Вот только провезти продукцию через границу мужчина не смог. Дело в том, что у него не оказалось документов, разрешающих провоз злаковой культуры на территорию России.

- Нарушителя задержали на речном пункте пропуска «Хабаровск», пассажирское направление. При досмотре у мужчины обнаружили в общей сложности 600 граммов кукурузы, документы на провоз растения иностранец предъявить не смог. Данную ситуацию стражи порядка расценили, как нарушение законодательства в области карантина растений, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономии.

В итоге пассажиру запретили везти злаковые дальше границы. При этом от него потребовали вернуть растения в Китай. Это требование было в скором времени выполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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