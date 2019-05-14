СЕГОДНЯ 02:40 2019-05-14T02:40:14+03:00

Погода в Хабаровске на 14 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь ФОТО: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Осадки ожидаются также в столице ЕАО

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В атмосфере Дальнего Востока просто драматический театр. На регион надвигается область низкого давления. Это уже обеспечивает плотную облачность и осадки. Но нас ждёт ещё и холодный атмосферный фронт. Так что жара в мае снова отменяется, ожидаются комфортные температуры.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24. Уровень Амура у Хабаровска минус 67 см. В ближайшие два дня ожидается подъем воды на 25-30 см. Температура воды 11,2 градуса.

В Бикине без осадков. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +25+27. Уровень реки у Города Юности минус 128 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14. Уровень Амура в устье реки 113 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU