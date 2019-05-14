2019-05-14T03:02:58+03:00
Общество

«Обход Хабаровска» заасфальтируют с помощью немецкого завода

В регионе до сих пор не было возможности получить качественное дорожное покрытие для скоростной трассы
Ольга КИВА
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«Обход Хабаровска» заасфальтируют с помощью немецкого завода ФОТО: Группа компаний "ВИС"«Обход Хабаровска» заасфальтируют с помощью немецкого завода ФОТО: Группа компаний "ВИС"
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Заасфальтировать трассу «Объект Хабаровск» собираются с помощью современного немецкого завода. Его уже установили и подготовили к эксплуатации. К слову, в крае будет работать два таких завода, мощность каждого составляет 240 тонн асфальтобетонной смеси в час.

- В регионе пока не было возможности производить дорожное покрытие, необходимое для будущей скоростной трассы. Чтобы решить эту проблему, привезли новое немецкое оборудование. Вместе с тем обучаем местных строителей работе с ним, фактически – создаём новую высокотехнологичную производственную базу, – прокомментировал Дмитрий Гришаев, заместитель начальника территориального управления Региональной концессионной компании.

Для скоростной трассы дорожное полотно произведут из современного материала – щебёночно-мастичного асфальтобетона. Он представляет собой смесь, благодаря которой увеличивается срок службы дорожного покрытия, также она устойчива к перепаду температур и интенсивному потоку транспорта.

Отметим, что при строительстве трассы также наладили производство преднапряжённых железобетонных балок. На Дальнем Востоке такой подход к строительству мостов и путепроводов опробовали впервые. Благодаря ему удается сэкономить массу времени на транспортировке конструкции к месту работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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