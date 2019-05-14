2019-05-14T03:18:30+03:00
Общество

Тигрицу Тайгу из Хабаровского края подарят администрации Приморского края

Решение в регионе приняли с учетом мнения общественности
Ольга КИВА
Поделиться:
Тигрицу Тайгу из Хабаровского края подарят администрации Приморского краяТигрицу Тайгу из Хабаровского края подарят администрации Приморского краяФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Место жительства тигрицы Тайги наконец-то определили – полосатая кошка останется в Приморском крае. Краснокнижное животное передадут в дар администрации соседнего региона. Ранее тигрицу собирались отправить в Алмаатинский зоосад.

- Тайга родилась в зоосаде «Приамурский» под Хабаровском. Позже она переехала в Приморский сафари-парк вместе со своим братом Амуром. Когда срок пребывания кошки истек, ее решили вернуть на родину, а потом отправить в Алмааатинский зоосад, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Однако общественность двух регионов стала бурно обсуждать судьбу тигрицы и ее будущее место жительства. Одни говорили о том, что нужно оставить хищницу в привычных условиях обитания, другие требовали вернуть животное в Хабаровский край. Чтобы поставить точку в этом вопросе, провели открытое голосование. В нем пожелали участвовать 166 человек, из которых 111 проголосовали за то, чтобы подарить тигрицу Приморскому краю. 51 человек высказался за то, чтобы оставить тигрицу в Хабаровске, и еще 4 человека проголосовали за передачу животного в другой зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане пройдут Крестным ходом в память о Кирилле и Мефодие
«Обход Хабаровска» заасфальтируют с помощью немецкого завода
Погода в Хабаровске на 14 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь
Землетрясение на Камчатке осталось незаметным для местных жителей
В Нью-Йорке сотрудники ООН оценили нацпарк «Бикин» в Хабаровском крае
Хабаровчане оценили мусорные баки, закрывающиеся на чип-ключ
Китайца на границе с Хабаровском заставили вернуть кукурузу на родину
В Хабаровском крае отремонтируют трассу "Ванино-Советская Гавань"
В ЕАО подешевела земля под двухквартирные дома
В Хабаровском кафе после ухода гостя не досчитались терминала
Зарплату в 70 миллионов выдали работникам в Хабаровском крае
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на мировом уровне
Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»