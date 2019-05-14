Тигрицу Тайгу из Хабаровского края подарят администрации Приморского края

СЕГОДНЯ 03:18 2019-05-14T03:18:30+03:00

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Место жительства тигрицы Тайги наконец-то определили – полосатая кошка останется в Приморском крае. Краснокнижное животное передадут в дар администрации соседнего региона. Ранее тигрицу собирались отправить в Алмаатинский зоосад.

- Тайга родилась в зоосаде «Приамурский» под Хабаровском. Позже она переехала в Приморский сафари-парк вместе со своим братом Амуром. Когда срок пребывания кошки истек, ее решили вернуть на родину, а потом отправить в Алмааатинский зоосад, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Однако общественность двух регионов стала бурно обсуждать судьбу тигрицы и ее будущее место жительства. Одни говорили о том, что нужно оставить хищницу в привычных условиях обитания, другие требовали вернуть животное в Хабаровский край. Чтобы поставить точку в этом вопросе, провели открытое голосование. В нем пожелали участвовать 166 человек, из которых 111 проголосовали за то, чтобы подарить тигрицу Приморскому краю. 51 человек высказался за то, чтобы оставить тигрицу в Хабаровске, и еще 4 человека проголосовали за передачу животного в другой зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU