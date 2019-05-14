2019-05-14T03:46:44+03:00
Общество

Хабаровчане пройдут Крестным ходом в память о Кирилле и Мефодие

Событие объединит тысячи горожан
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчане пройдут Крестным ходом в память о Кирилле и МефодиеХабаровчане пройдут Крестным ходом в память о Кирилле и МефодиеФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

Жители Хабаровска устроят Крестный ход в память о святых равноапостальных Кирилле и Мефодие, просветителей славянских народов. Мероприятие состоится 26 мая, начало в 12:00 после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

- Возглавит соборное богослужение митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. После литургии верующие пройдут с молитвой от Кафедрального собора с площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, расположенного на Комсомольской площади. Крестный ход будет сопровождаться молитвой, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

После шествия празднование продолжится в Краевом парке имени Муравьева-Амурского. Жителей и гостей города приглашают участвовать в Крестном ходе, а также с удовольствием провести время на гуляниях. Предполагается, что событие объединит порядка тысячи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тигрицу Тайгу из Хабаровского края подарят администрации Приморского края
«Обход Хабаровска» заасфальтируют с помощью немецкого завода
Погода в Хабаровске на 14 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь
Землетрясение на Камчатке осталось незаметным для местных жителей
В Нью-Йорке сотрудники ООН оценили нацпарк «Бикин» в Хабаровском крае
Хабаровчане оценили мусорные баки, закрывающиеся на чип-ключ
Китайца на границе с Хабаровском заставили вернуть кукурузу на родину
В Хабаровском крае отремонтируют трассу "Ванино-Советская Гавань"
В ЕАО подешевела земля под двухквартирные дома
В Хабаровском кафе после ухода гостя не досчитались терминала
Зарплату в 70 миллионов выдали работникам в Хабаровском крае
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на мировом уровне
Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»