СЕГОДНЯ 03:46 2019-05-14T03:46:44+03:00

Хабаровчане пройдут Крестным ходом в память о Кирилле и Мефодие Фото: Хабаровская епархия

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Жители Хабаровска устроят Крестный ход в память о святых равноапостальных Кирилле и Мефодие, просветителей славянских народов. Мероприятие состоится 26 мая, начало в 12:00 после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

- Возглавит соборное богослужение митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. После литургии верующие пройдут с молитвой от Кафедрального собора с площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, расположенного на Комсомольской площади. Крестный ход будет сопровождаться молитвой, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

После шествия празднование продолжится в Краевом парке имени Муравьева-Амурского. Жителей и гостей города приглашают участвовать в Крестном ходе, а также с удовольствием провести время на гуляниях. Предполагается, что событие объединит порядка тысячи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU