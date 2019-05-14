Хабаровчане пройдут Крестным ходом в память о Кирилле и Мефодие
Жители Хабаровска устроят Крестный ход в память о святых равноапостальных Кирилле и Мефодие, просветителей славянских народов. Мероприятие состоится 26 мая, начало в 12:00 после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
- Возглавит соборное богослужение митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. После литургии верующие пройдут с молитвой от Кафедрального собора с площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, расположенного на Комсомольской площади. Крестный ход будет сопровождаться молитвой, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.
После шествия празднование продолжится в Краевом парке имени Муравьева-Амурского. Жителей и гостей города приглашают участвовать в Крестном ходе, а также с удовольствием провести время на гуляниях. Предполагается, что событие объединит порядка тысячи горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU