2019-05-14T05:27:03+03:00
Происшествия

Водитель в Хабаровске разбил машину о фонарный столб и сбежал

Позже мужчина пришел в больницу лечить полученные травмы
Ольга КИВА
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Водитель в Хабаровске разбил машину о фонарный столб и сбежалВодитель в Хабаровске разбил машину о фонарный столб и сбежалФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В краевой столице в минувшие сутки, 13 мая, случилась дорожная авария на улице Ульяновской. На месте происшествия прибывшие автоинспекторы увидели иномарку, которая врезалась в фонарный столб. Предварительно было известно, что машина Nissan Bluebird двигалась в сторону улицы Щербаковской, однако водитель не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, водителя на месте аварии не было. Изначально происшествие зарегистрировали без пострадавших, однако покалеченный водитель позже сам обратился в больницу.

Известно, что у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также кровоизлияние головного мозга, открытый перелом костей носа, ушиб мягких тканей правого коленного сустава, тупую травму грудной клетки. Пострадавшего определили в нейрохирургическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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