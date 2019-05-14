СЕГОДНЯ 04:17 2019-05-14T05:27:03+03:00

Водитель в Хабаровске разбил машину о фонарный столб и сбежал Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В краевой столице в минувшие сутки, 13 мая, случилась дорожная авария на улице Ульяновской. На месте происшествия прибывшие автоинспекторы увидели иномарку, которая врезалась в фонарный столб. Предварительно было известно, что машина Nissan Bluebird двигалась в сторону улицы Щербаковской, однако водитель не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, водителя на месте аварии не было. Изначально происшествие зарегистрировали без пострадавших, однако покалеченный водитель позже сам обратился в больницу.

Известно, что у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также кровоизлияние головного мозга, открытый перелом костей носа, ушиб мягких тканей правого коленного сустава, тупую травму грудной клетки. Пострадавшего определили в нейрохирургическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU