В Комсомольске дебаркадер и теплоход застряли в затоне

СЕГОДНЯ 04:54 2019-05-14T04:54:39+03:00

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В городе Юности случилась проблема с выводом дебаркадера и пассажирского теплохода из затона. Дело в том, что уровень воды в этом году очень низкий из-за того, что сразу после ледохода река резко обмелела. В связи со сложившейся ситуацией речная навигация в Комсомольске-на-Амуре откроется позднее запланированных сроков.

- На сегодняшний день в затоне ведут дноуглублительные работы. Для этого из Хабаровска в город доставили плавкран. Специалисты постараются оперативно завершить все работы, чтобы как можно скорее запустить речное сообщение, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

К слову, открыть речную навигацию в городе Юности планировали к 10 мая. В Хабаровске пассажирские речные перевозки стартовали в конце прошлого месяца 27 апреля, а в Амурске 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU