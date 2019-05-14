2019-05-14T05:24:53+03:00
Общество

Угрозу жизни и здоровью нашли в детском садике в Хабаровске

Проблема была в установленных камерах и прорывах в ограждении
Ольга КИВА
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Угрозу жизни и здоровью нашли в детском садике в ХабаровскеУгрозу жизни и здоровью нашли в детском садике в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Один из детских садиков в краевой столице не прошел проверку. На территории дошкольного учреждения обнаружили прорывы в заборе. Кроме того, у проверяющих появились претензии по поводу того, как расположены видеокамеры на территории.

- Так, по периметру здания учреждения насчитали восемь камер. Однако устройства не охватывают полностью обзор территории учреждения, а именно со стороны центрального входа в здание, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Найденные нарушения расценили как создание угрозы жизни и здоровью воспитанников детского сада. В организации не соблюдали требования федерального законодательства и не смогли в полной мере обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Итогом проверки стало представление, вынесенное руководителю детского сада. Требования, указанные в документе, в учреждении уже выполнили, а именно - установили дополнительные камеры наружного видеонаблюдения, провели работы по восстановлению ограждения. Также одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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