Водителя в Хабаровске осудят за смерть «на зебре»

СЕГОДНЯ 05:36 2019-05-14T05:36:23+03:00

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Жителя краевой столицы собираются судить за смерть по неосторожности. По предварительной информации, 29-летний водитель сбил на пешеходном переходе 21-летнюю девушку. Происшествие случилось на одной из улиц Центрального района Хабаровска.

- Из материалов дела следует, что фигурант на свое иномарке подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по «зебре» двигалась потерпевшая, молодой человек не заметил пешехода и совершил наезд. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении водителя, уже закончилось. Материалы передали в суд на рассмотрение. Если служители Фемиды признают фигуранта виновным, то свободы молодой человек может в итоге лишиться максимум на пять ближайших лет.

ИСТОЧНИК KP.RU