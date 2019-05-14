2019-05-14T10:07:03+03:00
Общество

«Красные гвоздики» в обмен на пожертвования раздадут в Хабаровском крае

Собранные деньги пойдут на поддержку ветеранов боевых действий
Ольга КИВА
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«Красные гвоздики» в обмен на пожертвования раздадут в Хабаровском крае«Красные гвоздики» в обмен на пожертвования раздадут в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика». Суть мероприятия сводится к тому, что в регионе раздадут более шести тысяч значков в обмен на пожертвования. Сумму приобретатели значков определят сами, минимальный взнос составляет 50 рублей.

- Собранные деньги направят на поддержку ветеранов боевых действия, получивших травмы во время войн и конфликтов. Для них купят лекарства и медицинское оборудование, оплатят операции, а также протезирование, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Значки будут распространять волонтеры на главных площадях. Найти этих людей просто – они, как правило, работают в паре, одеты единую униформу, при себе имеют бокс для пожертвований с символикой акции

На этой неделе приобрести «красные гвоздики» жители краевого центра могут в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу - улица Гоголя, 21б, кабинет 105, а также 18 мая с 15:00 до 17:00 на краевой набережной. К слову, с 2015 года, когда акция прошла впервые, собрали более 540 миллионов рублей для восьми тысяч 482 ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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