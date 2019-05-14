2019-05-14T10:05:59+03:00
Общество

Хабаровский ломбард оказывал лишние услуги и неправильно себя рекламировал

Проводятся административные разбирательства
Ольга КИВА
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Хабаровский ломбард оказывал лишние услуги и неправильно себя рекламировалХабаровский ломбард оказывал лишние услуги и неправильно себя рекламировалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровске один из ломбардов оказался под пристальным вниманием антимонопольщиков. Представители закона провели проверку и выяснили, что в организации умудрились нарушить требования сразу двух законов. Один из них «О ломбардах».

- Так, на фасаде магазина организация разместила баннер «ЛОМБАРД. СКУПКА. ПРОДАЖА». На визитках компании сотрудники указали следующий текст: «Высокая оценка, пересчет % по дням, продажа золотых изделий, ремонт, изготовление ювелирных изделий». Между тем, ломбарды не могут заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг, - рассказали в управлении ФАС по Хабаровскому краю.

Информацию о том, что ломбард занимается скупкой, продажей и ремонтом ювелирных изделий признали недостоверной. Также вопреки требованиям закона «О рекламе» в рекламном баннере и на визитках не было указано наименование организации. По выявленным нарушениям проводят административные разбирательства. Нарушителя также обязали прекратить распространение информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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