Мать в Хабаровском крае задолжала родному ребенку полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-14T10:02:47+03:00

Женщина не торопилась оплачивать долг и угодила в колонию-поселение на несколько месяцев

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В Хабаровском крае прошел суд над горе-мамой, которая упорно отказывалась платить алименты на собственного ребенка. Ее долг на момент судебного разбирательства составил 472 тысячи рублей. Чтобы разбудить совесть женщины, стражи порядка использовали разные методы, однако ни один из них не дал положительного результата.

- Сначала должницу привлекли к административной ответственности и обязали отработать 50 обязательных часов. Потом ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ, однако это наказание ей в итоге заменили на лишение свободы. Согласно последнему приговору, который огласил судья, женщина проведет в колонии-поселении четыре месяца, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Остается надеяться, что последний приговор все-таки разбудить совесть алиментщицы. К слову, решение суда еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU