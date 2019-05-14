2019-05-14T08:25:36+03:00
Общество

Первый земельный участок отдадут бесплатно для жилищно-строительного кооператива

Пока идут переговоры с арендатором участка
Ольга КИВА
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Первый земельный участок отдадут бесплатно для жилищно-строительного кооперативаПервый земельный участок отдадут бесплатно для жилищно-строительного кооперативаФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Хабаровском крае приступили к поискам площадок, которые можно использовать под строительство ЖСК. На сегодняшний день уже идут переговоры с арендатором одной из таких территорий, расположенной в микрорайоне «Березки». Также специалисты уточняют границы участка, который передадут в собственность сформированному жилищно-строительному кооперативу бесплатно.

- Пилотный проект по созданию жилищных кооперативов запустили в регионе по поручению губернатора Сергея Фургала. Суть его сводится к тому, что жителям, объединившимся в ЖСК, бесплатно передаются земельные участки из краевой или муниципальной собственности с инфраструктурой и коммуникациями. Это позволит снизить стоимость строительства квадратного метра, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что консультации по вопросу объединения в ЖСК начнутся в июне-июле. По предварительной информации, вступить в кооперативы смогут работники бюджетных организаций и многодетные семьи, в том числе молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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