Почти пенсионеров в Хабаровском крае собираются обучать бесплатно

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-14T10:01:04+03:00

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В Хабаровском крае планируют бесплатно обучать людей предпенсионного возраста. Речь идет о профессиональном обучении тех, кто только планирует сменить работу, а также о тех, кто уже находится в поиске.

- Планируемые изменения собираются вводить на основании постановления, проект которого предложил губернатор Хабаровского края. В документе также предусмотрели порядок предоставления субсидии на возмещение работодателям затрат, связанных с обучением, - рассказали в комитете по труду и занятости правительства края.

Согласно документу, граждане предпенсионного возраста смогут обучиться любой профессии на основании образовательного сертификата. Этот документ используют, чтобы оплатить однократное профессиональное обучение на очной, очно-заочной, дистанционной, групповой или индивидуальной форме обучения. При этом курс может длиться не более трех месяцев, а его стоимость должна составлять не более 68,5 тысячи рублей. Право воспользоваться образовательным сертификатом имеют все граждане предпенсионного возраста, как работающие, так и ищущие работу.

ИСТОЧНИК KP.RU