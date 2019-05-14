2019-05-14T10:00:12+03:00
Происшествия

В Хабаровске продавщица заработала на работодателе больше 150 тысяч рублей

Такую сумму успела вынести женщина из кассы за полгода
Ольга КИВА
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В Хабаровске продавщица заработала на работодателе больше 150 тысяч рублейВ Хабаровске продавщица заработала на работодателе больше 150 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Владелица бутика модной одежды в Хабаровске провела ревизию и ужаснулась – убыток в 155 тысяч рублей. Предпринимательница не стала медлить и обратилась с полицию с просьбой разобраться - в чем дело и кто виноват.

- Оперативники вскоре задержали продавца-консультанта этого же магазина. Подозреваемая работала в бутике с августа 2018 года по апрель 2019 года. За это время она методично вытаскивала из кассы небольшие суммы денег. После ревизии выяснилось, сколько именно успела стащить 49-летняя подозреваемая, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Деньги фигурантка тратила по своему усмотрению. В отношении женщины уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за это правонарушение – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования подозреваемая будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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