В дороги Комсомольска-на-Амуре закатают 500 миллионов рублей

15 Май 03:07 2019-05-15T03:07:17+03:00

В этом году планируют привести в порядок 21 трассу

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В Комсомольске-на-Амуре начался ремонт на 11 улицах. Работы проводят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в который город Юности включили только в 2019 году.

- Так, дорожное полотно восстанавливают на улицах Пирогова, Зеленой, Щорса, Каменной, Пропарочной, Урожайной, а также на проспекте Октябрьском и Магистральном шоссе. Также работы ведут на автодороге на поселок Берлин в микрорайоне Дружба. Там расчищают и обустраивают кюветы, монтируют бордюрный дорожный камень, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также ремонтировать начали проспект Победы и улицу Советскую. В целом в 2019 году собираются привести в порядок 21 улицу. Среди объектов также проспект Первостроителей, улицы Комсомольская, Васянина, Шиханова, Молодогвардейская, Осовиахима, Пендрие, Димитрова, Павловского, Волочаевское шоссе, проспект Победы и улица Советская. На эти цели выделили 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU