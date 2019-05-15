В дороги Комсомольска-на-Амуре закатают 500 миллионов рублей
В Комсомольске-на-Амуре начался ремонт на 11 улицах. Работы проводят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в который город Юности включили только в 2019 году.
- Так, дорожное полотно восстанавливают на улицах Пирогова, Зеленой, Щорса, Каменной, Пропарочной, Урожайной, а также на проспекте Октябрьском и Магистральном шоссе. Также работы ведут на автодороге на поселок Берлин в микрорайоне Дружба. Там расчищают и обустраивают кюветы, монтируют бордюрный дорожный камень, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Также ремонтировать начали проспект Победы и улицу Советскую. В целом в 2019 году собираются привести в порядок 21 улицу. Среди объектов также проспект Первостроителей, улицы Комсомольская, Васянина, Шиханова, Молодогвардейская, Осовиахима, Пендрие, Димитрова, Павловского, Волочаевское шоссе, проспект Победы и улица Советская. На эти цели выделили 500 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU