На переселенцев из аварийного жилья в Хабаровске потратят 100 миллионов рублей

14 Май 11:06 2019-05-14T12:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Жильцы ветхих домов в Хабаровске добились получения нового жилья взамен имеющегося ветхого. При этом деньги на расселение выделят из федерального бюджета. Ради таких изменений внесли поправку в муниципальную программу по развитию застроенных территорий. Она заключалась в следующем - исключить 19 многоквартирных домов, так как застройщики уже выполнили свои обязательства, а именно, они расселили ветхие строения и снесли их.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ветхие дома уже покинули около 100 семей. Строения снесли на улицах Яшина, Краснореченской, Карла Маркса и на переулке Батарейном. Быстрее переселить людей не получалось из-за экономических трудностей, с которыми столкнулась строительная отрасль.

Отметим, что в программу «По переселению граждан из аварийного фонда, которые признаны таковыми до января 2017 года» внесли 89 домов Хабаровска. В ближайшее время собираются расселить восемь бараков, в которых живут 95 человек. Для предоставления им благоустроенных квартир краевой центр получил более 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU