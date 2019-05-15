Цифровое телевидение «накрыло» почти весь Хабаровский край

15 Май 03:38 2019-05-15T03:38:14+03:00

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по переходу на цифровое телевидение. На сегодняшний день 98 процентов населения готовы принимать сигнал в стандарте DVB-T2.

- В целом инфраструктуру создали в 281 населенном пункте, еще 155 селах и поселках пока не нет возможности принимать цифровой сигнал. Для них будет работать спутниковое телевидение. Стоимость одного комплекта оборудования может варьироваться от четырех до пяти тысяч рублей. Чтобы минимизировать затраты населения, принимают коллективные заявки, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, аналоговое телевидение перестанет работать 3 июня 2019 года. В этот день на экранах телевизоров появится сообщение о переходе на «цифру», которое будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик выключат.

Более подробная информация по переходу на ЦЭТВ по телефону 8-800-100-4212. По этому номеру можно получить консультации по вопросам спутникового телевидения, о мерах социальной поддержки и компенсации затрат на покупку оборудования, о настройке приемного оборудования, а также запросить помощь волонтера.

ИСТОЧНИК KP.RU