2019-05-15T03:38:14+03:00
Общество

Цифровое телевидение «накрыло» почти весь Хабаровский край

По последним данным, 98 процентов населения готовы принимать сигналы в стандарте DVB-T2
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Цифровое телевидение «накрыло» почти весь Хабаровский крайЦифровое телевидение «накрыло» почти весь Хабаровский крайФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по переходу на цифровое телевидение. На сегодняшний день 98 процентов населения готовы принимать сигнал в стандарте DVB-T2.

- В целом инфраструктуру создали в 281 населенном пункте, еще 155 селах и поселках пока не нет возможности принимать цифровой сигнал. Для них будет работать спутниковое телевидение. Стоимость одного комплекта оборудования может варьироваться от четырех до пяти тысяч рублей. Чтобы минимизировать затраты населения, принимают коллективные заявки, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, аналоговое телевидение перестанет работать 3 июня 2019 года. В этот день на экранах телевизоров появится сообщение о переходе на «цифру», которое будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик выключат.

Более подробная информация по переходу на ЦЭТВ по телефону 8-800-100-4212. По этому номеру можно получить консультации по вопросам спутникового телевидения, о мерах социальной поддержки и компенсации затрат на покупку оборудования, о настройке приемного оборудования, а также запросить помощь волонтера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика