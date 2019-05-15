15 Май 02:41 2019-05-15T03:02:13+03:00

Погода в Хабаровске на 15 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь ФОТО: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Бикине без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+11. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +25+27.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU