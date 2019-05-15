Погода в Хабаровске на 15 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.
В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.
В Бикине без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+11. Днем +25+27.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +25+27.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.
В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +8+10.
ИСТОЧНИК KP.RU