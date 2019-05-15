2019-05-15T03:02:13+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 15 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь

В столице ЕАО ожидается дождь
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 15 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь ФОТО: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВПогода в Хабаровске на 15 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь ФОТО: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ
Изменить размер текста:

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Бикине без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+11. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +25+27.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика