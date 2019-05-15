2019-05-15T04:09:44+03:00
Общество

В Хабаровске объявят нового почетного гражданина

Нового обладателя высокого титула выберут путем тайного голосования
Ольга КИВА
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В Хабаровске объявят нового почетного гражданинаВ Хабаровске объявят нового почетного гражданинаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске 21 мая объявят имя нового почетного гражданина. В этом году на высокий титул претендуют пять человек. Из них выберут самого достойного путем тайного голосования.

- Среди кандидатов заслуженный архитектор России Николай Крадин, главный консультант Хабаровского филиала «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова, доктор медицинских наук Виктор Егоров, директор кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова Григорий Борщеговский. Также на высокий титул претендуют председатель Хабаровской городской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Людмила Коробова, а также президент детско-молодёжной инвалидной организации по слуху и глухонемых «АРИДОНС» Вера Переверзева, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, документы на рассмотрение кандидаты подали вовремя и в полном объеме. При проверке участники комиссии не нашли оснований для снятия кандидатур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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