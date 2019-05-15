Агрессивный рыбак в Хабаровском крае накинулся на инспектора и порезал собственную лодку

15 Май 04:32 2019-05-15T05:35:51+03:00

Мужчина надеялся, что страж порядка отстанет и не будет забирать плавсредство

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Рыбак в Хабаровском крае окажется на скамье подсудимых за оскорбление представителя власти. Мужчину вместе с приятелями застали фактически на месте преступления – они добывали рыбу, используя резиновые лодки и сети. Из всей компании оказался только один человек, который решил отстаивать свою правду не совсем обычным способом – он порезал лодки, а потом накинулся на представителя закона.

- Происшествие случилось в июне 2018 года на территории Советско-Гаванского района возле реки Хадя. Инспекторы рыбоохраны потребовали от нарушителей соблюдать порядок, а также попытались изъять лодки и сети, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант потом во всем повинился и раскаялся. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него, уже закончилось. Материалы передали в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU