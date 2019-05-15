2019-05-15T05:35:51+03:00
Происшествия

Агрессивный рыбак в Хабаровском крае накинулся на инспектора и порезал собственную лодку

Мужчина надеялся, что страж порядка отстанет и не будет забирать плавсредство
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Агрессивный рыбак в Хабаровском крае накинулся на инспектора и порезал собственную лодкуАгрессивный рыбак в Хабаровском крае накинулся на инспектора и порезал собственную лодкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Рыбак в Хабаровском крае окажется на скамье подсудимых за оскорбление представителя власти. Мужчину вместе с приятелями застали фактически на месте преступления – они добывали рыбу, используя резиновые лодки и сети. Из всей компании оказался только один человек, который решил отстаивать свою правду не совсем обычным способом – он порезал лодки, а потом накинулся на представителя закона.

- Происшествие случилось в июне 2018 года на территории Советско-Гаванского района возле реки Хадя. Инспекторы рыбоохраны потребовали от нарушителей соблюдать порядок, а также попытались изъять лодки и сети, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант потом во всем повинился и раскаялся. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него, уже закончилось. Материалы передали в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика