2019-05-15T05:00:40+03:00
Экономика

На «Полянке» в Хабаровском крае выплавили первый золотой слиток

Общий вес новеньких слитков 39 килограммов
Ольга КИВА
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На «Полянке» в Хабаровском крае выплавили первый золотой слитокНа «Полянке» в Хабаровском крае выплавили первый золотой слитокФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае на месторождении «Полянка» выплавили первый слиток золота. Столь знаменательное событие случилось в Николаевском районе, где расположено предприятие. Общий вес отлитых слитков 39 килограммов, пробы 860.

Как сообщалось ранее, обустройство инфраструктуры для разработки месторождения «Полянка» началось в 2018 году. К августу подготовили карьер для добычи руды, рабочие площадки, склады, дороги, установили подстанцию, генератор, смонтировали водозабор и ЛЭП. Кроме того, обустроили временный причал для принятия грузов на протоке Амура – Ялинской.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, добывают драгметаллы на «Полянке» с помощью кучного выщелачивания. Это месторождение может стать одним из крупнейших в крае. Сегодня его мощность составляет 1,5 тонны золота в год, однако запасы драгметалла в южной зоне оценивают в 15,2 тонны. На месторождении проводят доразведку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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