В Инженерной школе в Комсомольске записывают детей в 10-е классы

15 Май 05:41 2019-05-15T09:22:32+03:00

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В Инженерной школе в городе Юности стартовала запись в 10- классы. Каждый из них будет профильным. Так, среди предлагаемых для обучения «Авиационный класс», «Класс мехатроники и электроники», «Многопрофильный класс», включающий направления «Химбиотех» и «Архитектура и строительство».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предварительная запись будет длиться с 15 мая по 21 июня. Далее на основании поданных заявок сформируют предварительный реестр обучающихся, планирующих поступление в Инженерную школу.

Чтобы записать ребенка, нужно обратиться в управление образования администрации города по адресу: улица Севастопольская, 15, кабинет 7. Заявки принимают с понедельника по четверг с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 17:30, в пятницу с 11:00 до 13:00. Заявление принимают от законных представителей будущих 10-классников, при себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU