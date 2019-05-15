15 Май 06:14 2019-05-15T09:21:33+03:00

Школьница в Хабаровске шла домой, но попала в травмпункт Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 14 мая, на улице Подгаева под колеса иномарки попала ученица пятого класса. Водитель машины Тоуота Рrовох хотел повернуть направо, но при повороте не заметил девочку и сбил ее. К слову, дорогу школьница переходила по нерегулируемому пешеходному переходу. Она возвращалась домой после кружка.

По предварительной информации, девочка находилась на проезжей части одна без сопровождения родителей. Она из благополучной, полной семьи. В результате аварии девочка получила ушиб мягких тканей правого бедра. Ее доставили в травмпункт.

Как сообщил информированный источник, на момент происшествия водитель был трезв. Его стаж вождения восемь лет. В отношении мужчины вынесли определение о возбуждении административного дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU