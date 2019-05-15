Пчеловодов в Хабаровском крае «подкормят» деньгами

15 Май 07:15 2019-05-15T09:19:51+03:00

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В Хабаровском крае пчеловодам решили помочь финансово, распределив субсидии. Документы от муниципальных образований на предоставление господдержки начнут принимать в июне в краевом министерстве сельского хозяйства. Конкурсные процедуры займут несколько месяцев.

- На сегодняшний день пчеловодством занимаются в 11 районах края. При этом наиболее быстро это направление развивается в Хабаровском и Вяземском районах. Отметим, что предварительно свое участие в конкурсе на распределение субсидий подтвердили Нанайский, Бикинский и имени Лазо районы, – рассказали в министерство сельского хозяйства края.

Так, на одну пчелосемью, количество которых на одной пасеке может достигать нескольких сотен, пчеловодам собираются выплачивать по 200-300 рублей. Также начинающие пасечники могут рассчитывать на гранты. К слову, в регионе производство меда увеличилось на 1,1 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU