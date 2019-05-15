Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика

15 Май 08:26 2019-05-15T09:18:45+03:00

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Поход в магазин закончился происшествием для хабаровчанина. Мужчина зашел в торговый павильон, а грузовик припарковал рядом. Когда он вернулся, то не обнаружил машину на прежнем месте. На счастье угонщика, транспорт не оснастили сигнализацией.

- Потерпевший обратился в полицию, ориентировки на пропавший транспорт направили нарядам патрульно-постовой службы. Вскоре на одной из улиц города обнаружили похожий автомобиль. За рулем находился 23-летний амурчанин, который явно был нетрезв, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В свое оправдание задержанный рассказал, что просто хотел покататься и поэтому и прихватил подвернувшееся под руку авто. В машину он забрался, воспользовавшись тем, что окно было немного приоткрыто, ключи от грузовика лежали в бардачке.

В отношении фигуранта завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Грузовик уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU