2019-05-15T09:17:08+03:00
Здоровье

Хабаровчане пройдут тестирование на ВИЧ на набережной Амура

К слову, в России вирус каждый час поражает 10 человек
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчане пройдут тестирование на ВИЧ на набережной АмураХабаровчане пройдут тестирование на ВИЧ на набережной АмураФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске состоится выездная акция анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ «День памяти». Пройти проверку может каждый желающий. Для справки - в Хабаровском крае проживает более трех тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. При этом чаще всего вирус поражает людей в возрасте от 20 до 40 лет, 57 процентов инфицированных, это мужчины.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, на сегодняшний день проблема ВИЧ-инфекции актуальна как в мире, так и в России. В нашей стране живет около миллиона человек с ВИЧ. Заболевание выявляют обычно на поздних стадиях, а это значит, что заболевшие люди не только подвергают свою жизнь дополнительному риску, но и являются источниками инфекции.

Чтобы минимизировать риски, связанные с поздним выявлением этого заболевания, в России проводится Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД. Хабаровск не стал исключением. Сегодня, 15 мая, на набережной Амура в районе Речного вокзала будут работать специалисты, которые проведут экспресс-тестирование. Горожан призывают пройти это небольшое обследование, так как знание своего ВИЧ-статуса на 70 процентов снижает риск передачи вируса иммунодефицита человека и следовательно, встает на пути распространения этой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика