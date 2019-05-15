Хабаровчане пройдут тестирование на ВИЧ на набережной Амура

15 Май 07:49 2019-05-15T09:17:08+03:00

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В Хабаровске состоится выездная акция анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ «День памяти». Пройти проверку может каждый желающий. Для справки - в Хабаровском крае проживает более трех тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. При этом чаще всего вирус поражает людей в возрасте от 20 до 40 лет, 57 процентов инфицированных, это мужчины.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, на сегодняшний день проблема ВИЧ-инфекции актуальна как в мире, так и в России. В нашей стране живет около миллиона человек с ВИЧ. Заболевание выявляют обычно на поздних стадиях, а это значит, что заболевшие люди не только подвергают свою жизнь дополнительному риску, но и являются источниками инфекции.

Чтобы минимизировать риски, связанные с поздним выявлением этого заболевания, в России проводится Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД. Хабаровск не стал исключением. Сегодня, 15 мая, на набережной Амура в районе Речного вокзала будут работать специалисты, которые проведут экспресс-тестирование. Горожан призывают пройти это небольшое обследование, так как знание своего ВИЧ-статуса на 70 процентов снижает риск передачи вируса иммунодефицита человека и следовательно, встает на пути распространения этой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU