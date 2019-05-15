2019-05-16T02:49:38+03:00
Происшествия

Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске

По версии следствия, бывший борец не рассчитал силу, когда решил проучить оппонента
Ольга КИВА
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Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в ХабаровскеСмертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, фигурант и потерпевший устроили небольшую пирушку, потом, как водится, повздорили. В какой-то момент обвиняемый не выдержал и решил проучить оппонента, правда, не рассчитал силу удара и насмерть зашиб приятеля.

- Происшествие случилось в октябре 2018 года. По материалам дела смерть потерпевшего наступила через несколько часов после того, как фигурант ударил его в живот. К слову, в прошлом обвиняемый занимался единоборствами, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, уже закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении. Между тем, сам фигурант свою вину не признал, однако доказательства говорят его причастности к преступлению. За такой проступок хабаровчанин может лишиться свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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