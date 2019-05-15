15 Май 12:39 2019-05-15T12:39:21+03:00

Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском Фото: Олег ЗОЛОТО

Затор на автотрассах может возникнуть в связи с прокладкой труб

Изменить размер текста: A A

Под Хабаровском продолжаются работы по прокладке трубопровода. Этот объект нужен, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей поселка Красная речка. На сегодняшний день строители уже проложили два с половиной километра водовода, также они приступили к обустройству водопроводных камер.

- В связи с проводимыми работами на улицах Барабашевская, Красноводская и Мельничная ограничат движение автотранспорта. Рабочие укладывают трубы в стальные футляры методом горизонтально-направленного бурения. На остальных участках используется чугунная труба с шаровидным графитом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, на сегодняшний день трубы уже уложили от улицы Павла Морозова до переулка Краснореченского, а также вдоль улицы Автобусной. В целом обустройство водовода обойдется в 420 миллионов рублей, общая протяженность объекта составит 13,5 километров. Окончание работ запланировали на декабрь следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU