Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов

15 Май 12:02 2019-05-16T02:48:52+03:00

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В Хабаровске заканчивается строительство краевого дворца единоборств. На сегодняшний день здание построили на 75 процентов. Внутри помещений устанавливают внутренние перегородки, монтируют системы вентиляции, утепляют наружные стены, устанавливают натяжные потолки.

- Место для тренировок и проведения масштабных фестивалей нужно было обустроить давно. При проектировании здания учли современные требования для проведения подобных мероприятий. В будущем во Дворце смогут занимать спортсмены в области самбо, дзюдо, спортивной ходьбы, тхэквондо и смешанных единоборств, - рассказал Семен Экшенгер, министр физической культуры и спорта края.

В общей сложности на строительство дворца направили почти 900 миллионов рублей. Возводить здание начали в 2017 году. В нем обустроят несколько спортивных залов с помещениями для инвентаря, раздевалками и душевыми, а также тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал и столовую. Вместительность дворца достигает полутора тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU