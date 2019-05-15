2019-05-16T02:47:07+03:00
Звезды

Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане

Среди гостей были воспитанники Школы юных пожарных спасателей, кадеты и обычные школьники
Ольга КИВА
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Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в БиробиджанеГусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в БиробиджанеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане впервые прошел кадетский бал. В столь ярком событии участвовали более 60 молодых парней и девушек. Это были представители Школы юных пожарных спасателей ЕАО, кадеты Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе ДОСААФ России и ученики школ №№ 23 и 5 в Биробиджане.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, на бал пригласили ребят, которые показали отличные результаты в учебе. Заранее все участники репетировали танцы, которые во время мероприятия очень красиво исполнили.

Некоторые гости бала были в костюмах гусаров, была и венецианская красавица. Юные барышни в пышных платьях вальсировали в парах с молодыми людьми. В программе прозвучали полонез, вальс, кадриль, марши «Рим» и «Марш герцога Карло», а также вальс-гавот, вальс-миньон, фигурный вальс, падеграс, экосез. Лучшие танцоры в итоге получили заслуженные награды, в конце вечера выбрали короля и королеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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