16 Май 02:53 2019-05-16T03:00:24+03:00

Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Дождей не будет на большей части региона

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Над регионом повис циклон, который окутал наше небо облачностью, временами плотной, временами давая солнцу выглянуть. Осадки большей частью слабые. С утра по земле стелется туман. Погода настроена на романтику и некоторую неопределенность. Одним словом, весна на улице.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +21+23.

В Хабаровске днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер южный 11-16 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +25+27.

В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 12-17 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +24+26.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +24+26.

В Чегдомыне дождь. Ветер юго-восточный 11-16 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +20+22.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +7+9.

ИСТОЧНИК KP.RU