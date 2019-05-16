Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Над регионом повис циклон, который окутал наше небо облачностью, временами плотной, временами давая солнцу выглянуть. Осадки большей частью слабые. С утра по земле стелется туман. Погода настроена на романтику и некоторую неопределенность. Одним словом, весна на улице.
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +21+23.
В Хабаровске днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер южный 11-16 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +25+27.
В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 12-17 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +24+26.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +24+26.
В Чегдомыне дождь. Ветер юго-восточный 11-16 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +20+22.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.
В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +7+9.
ИСТОЧНИК KP.RU